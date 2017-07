Sjuåring i kyrkjeasyl – blir ikkje henta ut

Advokaten til faren er oppgitt over at jenta ikkje bli henta ut.

Både tingretten og lagmannsretten hadde konkludert med at jenta og dei to brørne hennar skal vere hos sin britiske far i Spania. Det blei også konklusjonen frå Høgsterett.

Dei to brørne blei henta av barnevernet på skulen, og då tok mora med seg den sju år gamle dottera til Spjelkavik kyrkje, der kyrkjelyden har gitt dei asyl, skriv Dagbladet .

Advokaten til mora har gått til retten for å stanse overføringa av jenta. Advokaten til faren, Sol Elden, seier ei rettsavgjerd frå Frostating lagmannsrett om overlevering har vore rettskraftig sidan 17. juni, men framleis har ikkje namsmannen gjennomført vedtaket.

– Eg er både oppgitt og opprørt, seier Elden til avisa.

Namsmannen skriv i ein e-post til avisa at det er gitt frist til 7. juli med å komme med ein fullstendig anke og oppmoding om å halde tidsfristen. Det avviser Elden.

– Saka har vore i fem rettsinstansar, og avgjerda er rettskraftig. Noreg har forpliktingar etter Haag-konvensjonen. Effektuering er forventa at å skje med det same, seier ho.

Høgsterett har bestemt at ein spansk domstol skal avgjere spørsmålet om foreldrerett.

(©NPK)