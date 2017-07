Snøkrabbesaka kan ende i Haag

Det latviske fartøyet Senator vart i januar stoppa av Kystvakta og utvist frå norsk sokkel i Svalbardsona etter at båten fiska snøkrabbe. Regjeringa i Latvia vil truleg ta saka til Den internasjonale domstolen i Haag, skriv Fiskeribladet . Domstolen behandlar tvistemål mellom statar.

Striden botnar i at EU skriv ut lisensar til snøkrabbefiske som ikkje vert godkjende av Noreg. I april måtte fiskeriminister Per Sandberg (Frp) svare for seg i EU-parlamentet fordi dei lurte på kvifor Noreg nektar EU-fartøy å fiske krabben.

Fiskeribladet siterer den latviske avisa Delfi, som skriv at justisministeren i landet skal vurdere å ta saka til domstolen innan september. Regjeringa hadde eit lukka ministermøte tysdag for å bli samd om korleis dei skulle stille seg til saka.

– Regjeringa har bestemt seg for å støtte fiskarane, og det er vi veldig fornøgd med, seier reiarlagssjef Peteris Pildegovics i SIA North Star, som eig Senator. Dei fire båtane reiarlaget eig, har lege til kai sidan utestenginga. Ifølgje Pildegovics taper dei 1 million euro kvar månad båtane ikkje er ute i fiske.

Tidlegare i år vart eit litauisk reiarlag dømt i Hålogaland lagmannsrett for tjuvfiske av snøkrabbe på norsk sokkel i Smutthullet i Barentshavet. Dommen stadfesta Noregs kontroll over havbotnen i området. Reiarlaget vart pålagt eit førelegg på 2,5 millionar kroner, som svarar til den omtrentlege verdien av snøkrabben dei hadde fiska.

