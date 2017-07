To av tre avventande til sjølvkøyrande bilar

Instituttet har «tatt tempen» på norsk trafikk og våre haldningar, vanar og uvanar bak rattet. For første gong har dei også spurt nordmenn om sjølvkøyrande bilar, skriv Aftenposten , som har sett rapporten kort tid før den blir offentleggjort.

Over 2.300 personar er blitt bedne om å ta stilling til utsegna «Noreg bør vere eit føregangsland for å tillate sjølvkøyrande bilar på vegane». To av tre seier seg heilt eller delvis ueinig i dette. Eldre er meir skeptiske enn yngre, og kvinner er meir skeptiske enn menn. Det kjem ikkje fram om dei spurte er skeptiske til teknologien eller om dei berre synest nokon andre enn Noreg bør gå opp løypa først.

Seniorforskar Gunnar Deinboll Jenssen ved Sintef seier undersøkingar frå andre land har vist ein generell motstand til å begynne med, men lågare skepsis etter kvart som folk får meir kunnskap.

Før sommaren la regjeringa fram eit lovforslag som opnar for forsøk med sjølvkøyrande bilar.

