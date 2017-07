Inntektene fall for alle typar lokalradioar i 2016

Dei samla reklameinntektene til lokalradioane fall med 14,6 prosent i 2016, frå 231 til 194 millionar kroner, ifølgje del to av Medietilsynets rapport om økonomien i norske mediebedrifter.

Samla sett har lokalradioane overskot, men det kjem av i stor grad dei 16 lokalradioane i P4-nettverket. Dei kan samkøyre reklamesal for heile landet, og reklame utgjorde 95 prosent av deira inntekter.

Når dei nasjonale radiostasjonane flytter sine sendingar over til dab-nettet i løpet av 2017, vil lokalradioane stå aleine igjen på FM-nettet mange stader. Kva det betyr for lyttarane og økonomien til radioane, står att å sjå, skriv Medietilsynet.

Totalt er det om lag 250 konsesjonar for lokalradioar. 30 har meldt frå til Medietilsynet om at dei slutta å sende på FM-nettet i 2016, fordi dei enten la ned eller gjekk over til dab.

I 2016 omsette lokal-TV-stasjonane for 30 millionar kroner, 2 millionar mindre enn i 2015.

