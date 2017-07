Lågaste talet på asylsøkjarar sidan 90-talet 

Utlendingsdirektoratet (UDI) meiner dei låge asyltilkomstane utfordrar beredskapen deira.

– Vi må tilbake til 90-talet for å finne lågare tilkomst av asylsøkjarar. Den nedbygginga vi må gjennomføre som resultat av dette, gjer oss sårbare for nye svingingar, seier UDI-direktør Frode Forfang, som varslar store endringar for UDI.

Mottakskapasiteten er bygd ned i takt med at talet på bebuarar har gått ned. Forfang seier dette har skapt utfordringar for driftsoperatørar og kommunar.

Dei aller fleste asylsøkjarar som kom til Noreg mellom januar og juni, var frå Eritrea og Syria.

