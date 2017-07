Legemiddelverket varslar mangel på blodproppmedisin

Meldinga gjeld to variantar av acetylsalicylsyre – Albyl-E 75 milligram «Takeda» og Acetylsalisylsyre 75 milligram «Actavis» enterotablettar – skriv Dagens Medisin .

I fjor fekk 368.000 pasientar acetylsalicylsyre, og for enkelte grupper vil eit avbrot i behandlinga vere svært alvorleg.

– Acetylsalisylsyre saman med ein annan platehemmar, er ei livsviktig behandling for dei som er blokka og har fått sett inn stent. Avbrot i behandlinga kan vere livsfarleg for desse pasientane, seier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket.

– Vi håper grossistane kan skaffe så store forsyningar frå utlandet at alle pasientar kan få behandling og ingen skal oppleve avbrot, seier Madsen. Han seier det aldri tidlegare har vore ein potensiell mangelsituasjon som røyrer ved mange pasientar her i landet.

Apoteka får no levere ut pakningar frå EU- og EØS-land utan å søke om godkjenningsfritak, men for å unngå hamstring, får dei råd om å berre gi ut ei pakning per kunde.

Medikamentet blir brukt for å redusere risikoen for at det blir danna blodproppar. Det medverkar dermed til å førebyggje hjarteinfarkt, hjerneslag og hjarte- og karlidingar. Det blir brukt også etter visse hjarteoperasjonar for å utvide blodårene eller hindre blokkerte blodårer.

