Snusgigant saksøkjer staten – vil ikkje ha nøytrale boksar

Frå 1. juli må tobakksprodusentar starte arbeidet med å lage nøytrale pakningar for snus og røyk, og innan eit år må dei oppfylle det nye påbodet.

Swedish Match, Skandinavias største snusprodusent, meiner dei nye reglane ikkje bør gjelde for snus, skriv VG .

– Ei så inngripande regulering som standardiserte pakningar utgjer, står ikkje i proporsjon til dei eventuelle helserisikoane som er knytt til snus, seier talsmannen for selskapet, Patrik Hildingsson. I søksmålet ber Swedish Match om unntak for snusboksar og at påbodet om nøytral pakning blir utsett til det har vore prøvd for retten. Selskapet strekar under at søksmålet ikkje gjeld andre tobakksprodukt.

Helseminister Bent Høie (H) seier i ein kort kommentar at han ikkje er overraska over søksmålet.

– Det er ikkje noka overrasking at tobakksindustrien også saksøkjer Noreg på grunn av reklamefrie tobakkspakningar. Det har dei også gjort mot Australia, Frankrike og Storbritannia – og tapt alle stader, skriv han i ein e-post.

(©NPK)