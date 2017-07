Trollpikken er gjenreist

Omtrent klokka 16.47 fredag var Trollpikken heist opp i riktig posisjon, ifølgje VG .

– Den er på plass. Oppdrag utført, seier Sverre Garpestad, styreleiar i Bertelsen og Garpestad som arbeider på staden.

Turgåarar oppdaga i juni at turistattraksjonen var knekt. Ifølgje politiet skal det dreie seg om hærverk og det blei funne borehol i steinen.

Garpestad er letta over at gjenreisinga er utført.

– Vi har hatt ein liten seremoni no før vi avsluttar, så har vi masse champagne og skal feire i kveld, seier han.

Jernkilar skal seinare bli festa i steinen. Desse blir plassert i hol som er bora i fjellet – før lim og sement skal sørgje for at alt held seg på plass. Deretter må steinformasjonen få stå i fred for å få festa seg skikkeleg. Trollpikken vil dermed ikkje vere klar for besøkjande før om ei vekes tid.

Arbeidet med å gjenreise den berømte steinformasjonen i Eigersund starta fredag klokka 7.30. Planen var å vere ferdig med arbeidet til lunsjtider fredag, men ting tok noko lengre tid enn planlagt.

Steinformasjonen har fått enormt mykje merksemd etter at den blei kappa av, og fleire medium sende direkte frå gjenreisinga.

