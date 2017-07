Død person henta ut frå Muldalsfossen

Redningsmannskap henta måndag ettermiddag ut ein død person frå kulpen under Muldalsfossen.

– Sea King har vore der og heist opp og transportert bort den avdøde, fortel Per Åge Ferstad, operasjonsleiar i Sunnmøre politidistrikt til NTB.

Personen er ikkje identifisert, men politiet meiner det er den tyske turisten i 60-åra som fall i fossen søndag. Det er ikkje meldt om nokon andre sakna i området, seier Ferstad.

Politiet fekk melding om fallet søndag klokka 16.31. Mannen skal ha sklidd utfor stien like ved ei bru ved toppen av vassfallet. Han gjekk med eit turfølgje. Etter at han sklei, forsvann han ut av syne berre nokre få meter frå fossen. Måndag blei det funne ein død person etter at leitemannskap tok seg ned i kulpen under fossen.

Muldalsfossen, som ligg ved Tafjorden i Norddal kommune, er ein av dei høgste fossane på Sunnmøre. Fossen utgjer siste del av Muldalselva før den endar i Tafjorden.

