Færre drukna i første halvår i år

I juni drukna ti personar i Noreg, ni menn og ei kvinne. Det er to fleire enn i juni i fjor. Tre av dei som drukna i juni var utanlandske statsborgarar som omkom medan dei fiska.

Drukningsulykkene er jamt fordelt over landet. I juni mista to personar livet i drukningsulykker i Nordland, medan éin person drukna i Møre og Romsdal, Troms, Hordaland, Sør-Trøndelag, Finnmark, Vestfold, Akershus og Telemark, viser statistikken frå Redningsselskapet.

Av dei ti som drukna, er det kjent at to hadde redningsvest, éin ikkje, medan det ikkje ligg føre opplysningar for dei sju andre.

Tolv av drukningsulykkene i første halvår har skjedd i forbindelse med bruk av fritidsbåt, medan ni skjedde etter fall frå land/brygge.

Seks av dei 38 som drukna i løpet av dei seks første månadane i år, var utanlandske statsborgarar. Tre kom frå Tyskland, ein frå Polen, ein frå Sverige, medan nasjonaliteten for den sjette blir oppgitt som til «austeuropeisk».

Det er ikkje opplyst om nokon av dei som drukna i første halvår var påverka av alkohol.

Førebygging

Redningsselskapet har sett inn fleire tiltak for å førebyggje drukning, spesielt tiltak retta mot barn og unge.

– Vi har blant anna ein egen sommarskule for barn mellom ni og 12 år der vi lærer bort sjøvett, der rundt tusen barn kysten rundt deltek, seier Torgeir Nergaard Berg, som jobbar med kurs, opplæring og førebyggjande arbeid i Redningsselskapet.

Redningsselskapet har også sommarleir både på land og til sjøs for unge mellom 14 og 18 år der dei kan ta båtførarprøve. Dei har også utarbeidd tiltak for sjøvettopplæring for elevar frå 1. til 10. skuletrinn.

– Alle våre redningsskøyter er ute no i sommar og vi har skippermøte langs kysten der vi tilbyr folk som skal krysse farlege strekningar å kome og snakke med våre erfarne skipperar, seier Berg.

Sjekk vesten

Han minner alle som skal ferdast på sjøen om at det er viktig å sjekke redningsvesten.

– Dei nye oppblåsbare vestane må ein sjekke årleg, seier Berg.

Vest med faste flyteelement er mest utbreitt i Noreg, men oppblåsbare redningsvestar halar innpå. 40 prosent har i dag oppblåsbar redningsvest. Ei brukarundersøking Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap har utført i samarbeid med Redningsselskapet viser at ein av tre aldri kontrollerer redningsvesten.

– Så mange som ni av ti veit ikkje korleis ein skal vedlikehalde den oppblåsbare redningsvesten, populært kalla pølsevest. Det kan bety falsk tryggleik å gå med ein oppblåsbar redningsvest som det ikkje er sjekka at fungerer, seier Torgeir Nergaard Berg.

(©NPK)