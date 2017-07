Hydro overtar Sapa

– Hydro stadfestar no posisjonen sin som det leiande, integrerte aluminiumsselskapet i verda. Med sterke produksjonseiningar og kompetanse frå gruveverksemd til sluttprodukt, styrkjer denne avtalen den strategiske retninga vår, seier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Partane er samde om ein kjøpesum som verdset Sapa til 27 milliardar kroner.

– Etter meir enn tre års vellykka samarbeid er det no eit naturleg tidspunkt for Orkla å overlate eigarskapet til Hydro. Etableringa av Sapa har vore ein suksesshistorie, og med Hydro som eigar får Sapa ei god industriell plattform for vidare utvikling. For Orkla er salet ein naturleg konsekvens av strategien vår om å bli eit reindyrka merkevareselskap, seier konsernsjef Peter A. Ruzicka.

Sidan etableringa av Sapa i 2013 har selskapet meir enn tredobla resultatet og blitt eit verdsleiande selskap innan tilarbeidde aluminiumsprofilar. Samarbeidet som blei inngått mellom Sapa, Orkla og Hydro, inneheldt vedtekter om felles eigarskap i minst tre år.

Orklas sal av Sapa til Hydro er avhengig av godkjenning frå konkurransemyndigheitene i blant anna EU, Kina, Brasil, Canada og Tyrkia. Orkla reknar med at dette vil vere på plass i år.

(©NPK)