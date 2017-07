Innskjerping av loven for å stoppe mobbing 

Fylkesmannen kan då bestemme kva for konkrete tiltak skulen må gjennomføre og kan også gi bøter.

– Elevar og foreldre skal oppleve at det no blir enklare, og at det går raskare. Og dei kan ha forventningar om at skulen fort skal hive seg rundt og gjere noko, seier rådgivar Anita Kristiansen hos Fylkesmannen i Nordland til NRK .

Så tidleg som ei veke etter at skulen har fått varsel om mobbing, kan eleven og føresette be Fylkesmannen vurdere om skulen har gjort det han skal.

