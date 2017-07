Lærarar underrapporterer fråværet til elevar 

Trass i nedgangen i skulefråvær, er mange lærarar kritiske til fråværsordninga som blei innført i fjor. Ifølgje Klassekampen har lærarar ved fleire høve justert elevfråvær for å redde dei frå å miste vurderingsgrunnlag.

Anne Finborud, leiar i Skolenes landsforbund, seier at ho kjenner til slike tilfelle, men at ho ikkje veit kor utbreitt det er.

– Slik eg har forstått det, er dette særleg aktuelt når læraren fryktar at manglande vurdering vil føre til at eleven mister motivasjonen for heile skuleløpet og dermed vil falle heilt ut av skulen, seier ho.

Finborud forstår dei som tar det valet, men oppfordrar ikkje til det. Ho legg til at det ofte er lærarar og rektorar som blir einige om å ikkje føre opp fråvær.

Haugstad seier departementet ikkje er kjent med ei slik problemstilling, men at dette er heilt uakseptabelt.

– Rektorar som saboterer stortingsvedtak sviktar ansvar,et sitt og bør følgjast opp deretter. Det er ikkje opp til kvar enkelt å velje å følgje dei reglane ein sjølv likar. Det burde Finborud forstå, seier han.

