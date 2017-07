Måling: Raja nesten like populær som Grande 

I ei ny meiningsmåling utført av InFact for VG meiner 17,9 prosent av dei spurde at Raja er betre eigna enn Grande. Sjølv får partileiaren 18,6 prosent av stemmene. Fagsjef Knut Weberg i InFact påpeiker at dette er innanfor feilmarginen.

– Det er ingen forskjell mellom Trine og Abid i målinga. Det er ikkje akkurat noko folkekrav om at Trine skal leie Venstre, seier Weberg.

På same måling får Terje Breivik 6,1 prosent av stemmene, Ola Elvestuen 5,9 prosent, Sveinung Rotevatn 5 prosent og Guri Melby 2,6 prosent.

I eit halvt år har Venstre vore under sperregrensa i alle nasjonale målingar, ifølgje nettstaden pollofpolls.no. I VGs partimåling søndag får Venstre 3,5 prosent oppslutning.

– Det viktigaste for meg framover er at Venstre blir betre likt. Det handlar ikkje om meg som person. Eg trur både eg og Venstre har blitt sett på som kranglete. No skal vi ut å vise veljarane alt kva vi har fått til på borgarleg side, seier Grande.

