Meiningsmåling: Kan bli vanskeleg for KrF 

I ei meiningsmåling utført av InFact for Vårt Land, går Miljøpartiet Dei Grøne over sperregrensa med 0,6 prosentpoeng til 4,1 prosent, og ville dermed fått sju mandat på Stortinget, like mange som SV har i dag.

Høgre går fram 0,6 prosentpoeng til 27,1 prosent, medan Venstre igjen er under sperregrensa med ei oppslutning på 3,5 prosent, ein nedgang på 0,3 prosentpoeng. KrF får 4,6 prosent, ned 0,2 prosentpoeng. Dette resultatet ville gjort det umogleg for KrF å regjere med Høgre og Venstre.

– Vi vil framleis regjere med Erna som statsminister. Eg trur at når vi ser snittet på målingane, så skal det mykje til at MDG kjem over. Det vil bli mykje jamnare enn det ser ut til akkurat no, seier 2. nestleiar Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Blant dei andre partia i målinga får Senterpartiet 13 prosent, ein auke på 1,2 prosentpoeng. Arbeidarpartiet får 31,9 prosent (-0,5), Frp får 11,9 prosent (-0,6). SV står i ro med 4,5 prosent og Raudt får 2,8 prosent (-0,7).

