Nordmenn har mest tillit til Merkel

I meiningsmålinga, som er gjennomført av Ipsos for Dagbladet mellom 20. og 29. juni, seier 55 prosent av dei spurde at dei har mest tillit til Merkel. Professor Erik Oddvar Eriksen meiner dette er fordi ho har ei sterk moralsk stilling.

– Ho understøttar dei liberale prinsippa om toleranse, rettsstat, menneskerettar og demokrati og er ikkje redd for å seie frå kva det står for, seier han.

På plassane etter følgjer Canadas statsminister Justin Trudeau med 18 prosent og Frankrikes nyvalde president Emmanuel Macron med 15 prosent. USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin får begge 5 prosent. Sist kjem Kinas president Xi Jinping med 3 prosent.

Seniorforskar Svein Melbye seier til avisa at Trump har mykje av skylda for at det har oppstått det han kallar eit tillitsvakuum.

– Det er stor uvisse rundt USAs framtidige rolle i verda, og framtoninga til Trump har gjort det meir akutt. Det er eit gedigent tillitsproblem og eit tillitsvakuum, seier han.

