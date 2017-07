Ny juni-rekord for flytrafikken

Juni var første månad nokon gong at over 5 millionar passasjerar flaug til eller frå Avinors lufthamner. Generelt er det utanlandstrafikken som har auka mest, med 6,4 prosent, medan innanlandstrafikken auka med 3,2 prosent i juni samanlikna med same månad i fjor.

Veksten er i tråd med resten av årets første halvår. Talet på flybevegelsar har gått ned med 1,5 prosent, men talet på passasjerar auka likevel med 4,3 prosent samanlikna med same periode i fjor.

– Det er gledeleg at vi har ei så god utvikling i norsk luftfart, og det er svært bra at flyselskapa har fleire passasjerar om bord med færre flybevegelsar. Dette betyr ei endå meir effektiv og marknadstilpassa utnytting av kapasiteten, seier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor i ei pressemelding.

Oslo lufthamn stod for 75 prosent av passasjerveksten i juni og passerte for første gong 2,5 millionar flyreiser på éin månad. Tromsø lufthamn, Langnes og Harstad/Narvik lufthamn, Evenes hadde også sterk vekst med høvesvis 9,4 og 7,8 prosent i juni.

Ei rekke andre mindre lufthamner i Nord-Noreg hadde i tillegg meir enn 10 prosent vekst i juni. Hammerfest bidrog med ein passasjervekst på 31 prosent, Svolvær med 20,1, Mosjøen med 17,1 og Mo i Rana med 13,7 prosent i juni samanlikna med same månad i fjor.

