Opptur på Oslo Børs

DNB toppa lista over dei mest omsette aksjane, trass i ein nedgang på 0,63 prosent. Nestemann på lista var Marine Harvest som gjekk opp 0,79 prosent.

Blant dei andre mest omsette selskapa på hovudindeksen gjekk Statoil opp 1,03 prosent. Orkla steig med 2,02 prosent, og Norsk Hydro steig 1,40 prosent etter at det blei kjent at Norsk Hydro kjøper eigardelen til Orkla på 50 prosent i aluminiumsselskapet Sapa for 27 milliardar kroner.

Vinnaren på børsen var Next Biometrics Group, som steig med 10,98 prosent.

Dei leiande børsane i Europa var også prega av opptur måndag. DAX 30 i Frankfurt steig med 0,61 prosent. FTSE 100 i London steig med 0,39 prosent, medan CAC 40 steig med 0,59 prosent.

Oljeprisen har gått ned. Ved børsslutt måndag blei eit fat nordsjøolje omsett for 46,65 dollar fatet. Det er ein nedgang på 0,30 prosent.

