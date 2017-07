Petroleumstilsynet: – Urovekkjande manglar på Edvard Grieg-feltet

Fleire tilsette i Lundin Norway som er operatør på Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen, har vore utsett for straumulykker, viser ein ny tilsynsrapport frå Petroleumstilsynet (Ptil).

Ifølgje rapporten er det berre tilfeldigheiter som har ført til at tilsette ikkje er blitt alvorleg skadd. Ptil opplyser til NTB at det dreier seg om straum gjennom lavspenningsanlegg med cirka 230 volt eller meir, og at Lundin Norway ikkje har vurdert å varsle eller melde ifrå om hendingane til tilsynet.

– Manglande forståing

– Dei er varslingspliktige i samsvar med regelverket. Dette gjeld jo fleire personar som har blitt utsett for straumulykke på Edvard Grieg. Vi meiner dette viser manglande forståing frå operatøren om varslingsplikt og mogleg manglande forståing av behovet for oppfølging overfor menneske som blir utsett for straumulykker, seier direktør Inger Anda for kommunikasjon og samfunnskontakt i Ptil til NTB.

Ifølgje administrerande direktør Kristin Færøvik i Lundin Norway dreier det seg om tre tilfelle i 2015, der tilsette har fått støyt.

– Hendingane resulterte ikkje i personskade, men i alle tilfella blei personane umiddelbart sendt til medisinsk undersøking i samsvar med prosedyrane. På tidspunktet då hendingane inntrefte, tolka vi regelverket til at desse ikkje var pliktige til å bli rapportert, forklarer ho til NTB.

Tolka annleis

Ifølgje Færøvik kom Ptil i februar i år med ei fortolking av regelverket som tilseier at alle slike hendingar skal bli rapportert.

– Vi har skjerpa våre interne prosedyrar i samsvar med dette. Dersom dette hadde skjedd i dag ville hendingane blitt rapportert, understrekar ho.

Tilsynsrapporten viser gjennomgangen til Ptil av Lundins elektriske anlegg og ansvarshavande for anlegga på Edvard Grieg-feltet. Under tilsynet som blei utført i perioden 23. mai til 1. juni i år, blei det avdekt i alt fem punkt med alvorlege feil – eller regelbrot.

Ptil har bedt Lundin om å gjere greie for korleis avvika vil bli handtert, og om ei vurdering av forbetringspunkta innan 16. august.

(©NPK)