Frp vil ha eldreminister

– Vi må ha ein minister som har eit spesielt ansvar for eldreomsorga. Helse og omsorg er eit veldig stort fagfelt, og det betyr ofte at eldreomsorg berre blir ein liten del av det, seier Hoksrud til NRK .

Frp har fleire gonger tidlegare tatt til orde for at ein eigen statsråd bør ha ansvaret for eldreomsorga. Regjeringspartnar Høgre er derimot ikkje samd i at Noreg treng ein eldreminister.

– Det er urealistisk, men det er viktig å ha fokus på eldreomsorg. Det er blant anna derfor vi har hatt ein eigen statssekretær med dette som ansvarsområde, seier helsepolitisk talsperson i partiet, Kristin Ørmen Johnsen.

