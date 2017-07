Høie vil førebyggje sjølvmord med rettleiing til kommunane

– Kommunen har ei sentral rolle i det sjølvmordsførebyggjande arbeidet. Mange av dei som gjer sjølvmord har vore i kontakt med fastlegen sin, eller andre deler av helsetenesta, i året før dei døyr, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Han påpeiker at helsetenesta i kommunen derfor har ein unik posisjon til å komme tidlegare inn med førebygging, behandling og oppfølging.

I det førebyggjande materiellet skriv Helsedirektoratet at kommunane bør opprette ein plan eller delplan for førebygging, tidleg identifisering og oppfølging av sjølvskading og sjølvmordsforsøk. Helsemyndigheitene anbefaler også at alle kommunane har ein kontaktperson som skal følgje opp meldingar.

"Kommunane må sikre at dei tilsette har nødvendig kompetanse til å identifisere og følgje opp personar som treng hjelp", skriv direktoratet.

– Kommunane har ulike ressursar, derfor vil dette materiellet vere til god hjelp og kan bli brukt som ein "arbeidsmal". Rettleiinga er tenkt som ein reiskap for kommunane som har eit behov for å bli betre, seier Høie til NTB.

På spørsmål om korleis Helsedirektoratet skal følgje opp at kommunane faktisk nyttar seg av rettleiinga, svarer Høie at materiellet berre er ei anbefaling, ikkje ei forskrift.

– Like langt utan oppfølging

Kristina Johnstad, leiar i Unge LEVE, landsforeininga for etterlatne ved sjølvmord, synest det er positivt at retningslinjer til kommunane blir nedfelt skriftleg. Ho kallar tiltaket eit steg i riktig retning, men stiller seg kritisk til at kommunane ikkje vil bli følgt opp i arbeidet.

– Kommunane bør forplikte seg til rettleiinga. Utan oppfølging er vi like langt, og det blir vanskeleg å vite korleis dette vil arte seg i praksis, meiner ho.

Dei siste 10–15 åra har sjølvmordsraten lege nokså stabilt mellom 500 til 600 tilfelle kvart år i Noreg. De siste tala er frå 2015, og viser at talet på sjølvmord låg noko høgare enn tidlegare år. Dette året var det 590 tilfelle i Noreg, viser tal frå Dødsårsaksregisteret .

Kontaktpersonar er viktig

Styreleiar i Mental Helse, Kristian Kise Haugland, påpeiker at det er eit stort problem i dag at personar som har forsøkt å gjere sjølvmord, ikkje blir følgt opp.

– Etter eit sjølvmordsforsøk blir ein tatt vare på av spesialhelsetenesta, som ofte ikkje veit kven dei skal vende seg til for vidare oppfølging i kommunen. Oppnevnelsen av kontaktpersonar i kommunane vil derfor vere svært positivt i det førebyggjande arbeidet, seier han.

Medlemsorganisasjonen, som sjølv har gitt innspel til kva rettleiaren bør innehalde, stiller seg positiv til at rettleiinga frå Helsedirektoratet berre er ei anbefaling.

– Eg synest ikkje rettleiinga er for vag. Når staten seier at kommunane bør følgje retningslinjene, så betyr at det at kommunane skal ha god grunn til å ikkje følgje dei. Kommunane kan få klage om dei ikkje følgjer materiellet, seier Kise Haugland.

– Viktig å snakke om sjølvmord

Tidlegare i år var det i løpet av kort tid fleire sjølvmord og sjølvmordsforsøk blant unge i Lillehammer og Trondheim, melde VG . Kise Haugland påpeiker at trass tilfelle av smitteeffekt, må ein ikkje vere redd for å prate om sjølvmord.

– Det er berre framgangsmåten ein bør vere varsam med å omtale, ettersom det kan skape smitteeffekt.

Rettleiaren kjem to år for seint

Handlingsplanen for førebygging av sjølvmord og sjølvskading 2014–2017 melde at Helsedirektoratet ville utvikle rettleiande materiell for kommunane til førebygging av sjølvskading og sjølvmord innan 2015.

– Direktoratet må sjølv svare på kvifor rettleiinga er forseinka. Men, det er viktig at rettleiaren kjem no. Det er framleis for mange som tar sjølvmord i Noreg og mange har utfordringar med å finne fram i det kommunale hjelpeapparatet, seier Høie til NTB.

Fakta om rettleiing for å førebyggje sjølvskading og sjølvmord

* Helsedirektoratet har laga ei rettleiing for å støtte kommunane i førebygging av sjølvskading og sjølvmord:

* Kommunen bør opprette plan for å førebyggje sjølvskading og sjølvmordsforsøk og tidleg identifisering av utsette.

* Det må vere avklart kvar ansvaret for oppfølging av pasienten ligg.

* Kommunen bør sørgje for at alle meldingar blir koordinert og blir følgd opp, det blir tilrådd at kommunen oppnemner ein kontaktperson.

* Helsepersonell må leggje til rette for å inkludere foreldre og andre pårørande i oppfølginga.

* Kommunen bør gi god informasjon om lokalt tenestetilbod på sine nettsider (eks. kontaktdata, opningstider, kva dei kan gi av tenester osv.)

* Tenestetilbodet bør ha høg tilgjengelegheit og lav terskel.

* Personar som har vore innlagt etter sjølvmordsforsøk har ein klart større risiko for nye sjølvmordsforsøk, særleg den første tida etter utskriving. Heilskapleg oppfølging krev godt samarbeid internt i kommunen og mellom kommune og spesialisthelsetenesta. Særleg gjeld dette ved utskriving.

* Personar med sjølvmordsrisiko og personar med sjølvmordsåtferd bør bli identifisert så tidleg som mogleg. Å komme tidleg inn gir moglegheit til å sette i verk tiltak før problema utviklar seg, og vil kunne auke sannsynet for betring.

(Kilde: Helsedirektoratet)

