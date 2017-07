Lågare oljeproduksjon enn venta

Oljedirektoratets førebelse produksjonstal viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1.884.000 fat olje, NGL (natural gas liquids) og kondensat. Det er ein nedgang på 116.000 fat, eller 5,8 prosent, per dag samanlikna med mai.

Væskeproduksjonen fordelar seg på 1.554.000 millionar fat olje, 307.000 fat NGL og 24.000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag. Oljeproduksjonen ligg omtrent 8 prosent over produksjonen i juni i fjor, men er omtrent 3,3 prosent under Oljedirektoratets prognose for juni 2017.

Det totale salet av gass i juni var 8,6 milliardar standard kubikkmeter (GSm3), noko som er 0,5 GSm3 mindre enn i månaden før.

Totalt ligg petroleumsproduksjonen hittil i år på om lag 119,6 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3), 1,1 MSm3 meir enn i 2016. Trass i at den ligg under prognosane for juni, ligg oljeproduksjonen omtrent 1,3 prosent over prognosen hittil i år.

