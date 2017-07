Miljøvernarar krev stans av regnskog-prosjekt i Kongo

Prosjektet er ein del av det omstridde Central African Forest Initiative (CAFI), eit internasjonalt initiativ for bevaring av regnskog i Sentral-Afrika.

Delar av pengane som blir kanalisert via CAFI, kan gå til tiltak for å gjere skogbruk i Kongo meir miljøvennleg og berekraftig. Miljøorganisasjonar meiner derimot at desse pengane i praksis subsidierer øydeleggingane av regnskogen.

Greenpeace og Regnskogfondet krev no at regjeringa stansar eit av CAFI-prosjekta som kan innebere støtte til internasjonale skogselskap.

– Det er uforståeleg at pengar som har som mål å bevare regnskogen, blir brukt til å subsidiere tømmerselskap, seier Truls Gulowsen, leiar i Greenpeace Norge.

Det aktuelle programmet er eit samarbeid mellom Noreg, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og fleire mottakarland.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) forsvarte CAFI tidlegare i år og understreka då betydninga av å bidra til berekraftig, regulert skogbruk i Kongo. Ulovleg hogst er eit betydeleg problem i det sentralafrikanske landet som er halvparten så stort som EU og har ei befolkning på over 80 millionar.

