Ni prosent er misnøgde med sjefen

Dei aller fleste tilsette har ein støttande sjef, men SSBs levekårsundersøking viser likevel at mange opplever sjefen som lite støttande.

Reinhaldarar, vaktmeistrar og yrkessjåførar er blant yrka som opplever minst leiarstøtte , der er 20 prosent misnøgde. Førskulelærarar og presisjonshandverkarar er dei mest fornøgde, med berre 4 prosent misnøye.

Avstand til sjefen gir meir misnøye

Dei som er minst fornøgde, har det til felles at dei jobbar mykje aleine. Avstand til kollegaer og leiarar er ei utfordring for reinhaldsbransjen, meiner tidlegare konserndirektør i ISS, Tom Tollefsen, som er leiar for reinhaldsbedriftene i NHO.

– Medarbeidarane er spreidde, fordi dei jobbar ute hos forskjellige kundar. Då kan det vere ei utfordring for leiarane å vere nok ute og støtte kvar enkelt, seier Tollefsen til NTB.

Han fortel at nokre møter sjefen dagleg, medan andre treffer sjefen sin berre ein gong i månaden, sjølv om ISS er opptatt av at leiarane skal vere mest mogleg ute og møte arbeidstakarane.

Tollefsen seier at dette er tal dei må ta på alvor. Anne Cecilie Kaltenborn, administrerande direktør i NHO Service, har klare råd.

– Nettopp fordi ein ikkje er der sjefen er, er det viktig å ha seriøse aktørar. Då må arbeidsforholda vere avklart, kontraktane skikkelege og arbeidsgivarar må sørgje for at HMS-krav er varetatt, seier Kaltenborn til NTB.

Små forskjellar

Liten støtte frå leiar er knytt til ei rekke ulike plager. Ulike studiar viser at støttande og rettferdige leiarar kan beskytte både mot psykiske plager og smerter i nedre del av ryggen. Leiarar som gir lite støtte, kan vere ein risikofaktor for utvikling av nakke- og skuldersmerter og oppseiingar.

Ein studie viser også at yrkesaktive som meiner leiaren er lite støttande, har omkring 50 prosent høgare risiko for langvarig sjukefråvær.

Ifølgje SSB er det ingen forskjell mellom menn og kvinner i kor fornøgde dei er med leiarane, og berre små forskjellar mellom landsdelar, inntektsgrupper og utdanningsgrupper. Unge er litt meir fornøgd enn eldre med støtta frå leiaren sin, men det er generelt små forskjellar mellom personar i ulike aldersgrupper.

90 prosent er fornøgde med jobben

Trass i at eit ikkje ubetydeleg mindretal opplever arbeidsmiljøproblem, er ni av ti sysselsette fornøgde med jobben sin. Her er det ingen forskjell mellom menn og kvinner. Dei eldste, dei som har høgast hushaldsinntekt og dei med høg utdanning er litt oftare tilfredse enn andre.

