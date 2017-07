Gode tal for DNB

Før skatt (EBIT) var resultatet på 6,8 milliardar kroner, mot 5,7 milliardar i same periode i fjor. Ifølgje banken kjem auken av ein kombinasjon av høgare inntekter og lågare nedskrivingar på utlån.

– Vi har lønnsam vekst i alle kundesegment, og kundane sørgjer for at vi har mykje å gjere over heile «fjøla». Det ser vi på som ei stor tillitserklæring. I kombinasjon med låge tap dette kvartalet gjer det at vi er godt fornøgd med kvartalsresultatet, seier konsernsjef Rune Bjerke i ei pressemelding.

Fryktar ikkje tap på bustadlån

Nedskrivingar på utlån og garantiar enda på 597 millionar kroner i andre kvartal, markant ned frå 2.321 millionar i tilsvarande kvartal i 2016. Ifølgje banken kjem betringa av vellykka restruktureringar innan olje, offshore og shipping. Dei fleste misleghaldne låna ligg innanfor dei same sektorane. Så langt ser banken ingen smitteeffekt til andre næringar.

– Vi er heller ikkje bekymra for at vi skal få tap på bustadlån. Vi vil framleis ha låg rente og låg arbeidsløyse lenge i Noreg, og det er dei viktigaste faktorane vi ser på. Det er positivt med ei normalisering av bustadmarknaden etter fleire år med ein prisvekst som ikkje er berekraftig, seier Bjerke.

Auka renteinntekter

Bustadlån og andre personkundelån har vakse med 5,5 prosent det siste året, medan utlån til små og mellomstore bedrifter auka med 7 prosent.

Rekneskapen viser også ein auke i netto renteinntekter på 487 millionar kroner samanlikna med same kvartal i fjor.

– Høgare volum på både utlån og innskot er den viktigaste forklaringa, i tillegg til lågare finansieringskostnader, opplyser banken.

(©NPK)