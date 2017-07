Kvar nordmann kastar nesten eit halvt tonn søppel kvart år 

Ny statistikk frå Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at nordmenn kasta mindre søppel i 2016, enn dei gjorde i 2015, melder ABC Nyheter . Sjølv om statistikken går ned, kastar likevel kvar nordmann i snitt 82.7 prosent meir hushaldningsavfall årleg samanlikna med tal frå 1992. Då kasta vi berre 237 kilo kvar, mot 433 kilo i fjor.

Dagleg leiar Hildegunn Bull Iversen i stiftelsen LOOP (som jobbar med å motivere til betre kjeldesortering) seier at avfallsmengda har auka veldig sidan 1990-talet, men at det er bra at vi no blir meir bevisste.

– Kjeldesortering er ein veldig enkel måte å vere med å redde miljøet på, seier Bull Iversen til ABC Nyheter.

I fjor kasta vi seks kilo mindre søppel enn i 2015, men sidan 1992 har altså hushaldningsavfallet per innbyggjar auka kraftig. I alt kasta nordmenn 2.227.000 tonn avfall i fjor – 125 prosent meir enn i 1992. Bull Iversen fortel at den store auken heng saman med auka levestandard, og at løysinga på søppelproblemet kan liggje under kjøkkenbenken.

– Å ha orden under kjøkkenbenken er viktig, og det gjer ting enklare. I tillegg er det positivt om forbrukarane er bevisste på kva dei kjøper, og at dei sel eller gir bort ting som dei ikkje lenger har bruk for, seier Bull Iversen.

