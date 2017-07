MDG vil granske press mot oppdrettsforskarar – Sandberg seier nei

Miljøpartiet de Grønne ber no regjeringa om å sette i verk ei uavhengig gransking av situasjonen for fri oppdrettsforsking, ifølgje Morgenbladet .

I første del av ein serie om sjømatnasjonen Noreg frå Morgenbladet og nettmagasinet Harvest, fortalde 20 forskarar i juni om store kostnader ved å forske på eller publisere tema som utfordrar sjømatindustrien, forvaltninga og næringsvennlege politikarar.

– Eg har hatt ein del med norske naturvitskapleg forskingsmiljø å gjere opp igjennom åra. Men ingen andre stader har eg høyrt om den typen konflikt og bruk av hersketeknikkar overfor fri forsking som det Morgenbladet har skrive om, seier stortingsrepresentant Rasmus Hansson.

Han meiner næringa manglar forståing for uavhengig forsking.

– Det er ei næring som er så ny og som har vakse så bråfort at mange aktørar ikkje har fått tid til å lære seg betydninga av å vise respekt for kritisk uavhengig forsking, meiner Hansson.

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) meiner på si side at ei gransking av oppdrettsnæringa ikkje er nødvendig.

– Eg ser ikkje behov for ei uavhengig gransking no. Samtidig må både myndigheitene og forskingsinstitusjonane kontinuerleg vurdere om systema er gode nok for å vareta og sikre god og uavhengig forsking, skriv Sandberg i sitt svar til Hansson.

Hansson vil følgje opp saka i Stortinget etter sommaren.

– Det burde vere ei sjølvfølgje at vi får eit fleirtal for ei gransking. Ingen har noko å frykte om oppdrettsnæringa har reint fôr i posane sine, seier han.

