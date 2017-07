Mann bekrefta omkommen i arbeidsulykke i fiskebåt

Politiet bekreftar at den omkomne er ein mann, men vil førebels ikkje sei kva som har ført til ulykka.

– Vi kan ikkje seie noko om kva som har skjedd endå, men vi har ingen indikasjonar på at det er fleire som er skadd. Båten går no til Tromsø og politiet vil gjere sine undersøkingar då. Vi jobbar no med å varsle dei pårørande, seier operasjonsleiar Kåre Munkvold i Troms politidistrikt til NTB.

Det er venta at båten vil komme til Tromsø om eit par dagar. Den avdøde er frakta til Longyearbyen, og Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet er varsla om hendinga.

Politiet i Troms melde om dødsfallet på Twitter like før klokka 20 onsdag kveld.

