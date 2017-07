Nytt forslag om krav om pristilbod frå drosjesjåførar 

Regjeringa ønsker med forslaget å leggje til rette for meir konkurranse i drosjemarknaden. Kundane vil kunne bli meir bevisste på prisen dei betalar for reisevegen, kva for ein drosjesentral dei ønsker å nytte og kva dei forskjellige drosjesentralane kan tilby.

Norges Taxiforbund er alltid positive til føreseielegheit for sine kundar, seier forbundsleiar Øystein Trevland. Han er positiv til forslaget frå samferdselsdepartementet, men meiner det ikkje kjem til å bli nokon stor forskjell for taxiindustrien eller deira kundar.

– Vi er allereie i gang med appar i dag som ein kan bruke for å få ein fastpris for turen. Det er på full fart inn i heile landet, seier Trevland til NTB.

Trevland meiner at mange taxibrukarar er klar over kor mykje dei kjem til å ende opp med å betale når dei set seg inn i drosjen, men at folk alltid kan bli meir bevisste.

– Vi er positive til føreseielegheit og ønsker sjølvsagt at kundane skal vere så bevisste som mogleg, seier Trevland.

Forslaget blei sendt på høyring onsdag. Høyringsfristen er i starten av november

