Usemje i KrF om gratis prevensjon

Forslaget blei fremja i eit opprop saman med alle ungdomspartia, med unntak av Framstegspartiets Ungdom (FpU), skriv Vårt Land .

I dag kan ungdom mellom 16 og 20 år få gratis prevensjon ved å oppsøkje helsesøster, medan unge under den seksuelle lovalderen på 16 år, må oppsøkje lege og betale sjølv. KrFU og dei andre ungdomspartia ønskjer å fjerne denne aldersgrensa for å forhindre uønskte graviditetar og førebyggje abort.

– Det viktigaste for denne gruppa er å ha eit sunt forhold til sex og å ha helsepersonell å snakke med, seier KrFU-leiar Ida Lindtveit.

KrF har allereie programfesta å utvide ordninga med gratis prevensjon ved å heve den øvre aldersgrensa til 24 år. Men stortingsrepresentant Geir Toskedal (KrF) seier å senke grensa ikkje er noko han kan gå med på.

– Her er det tvil knytt til seksuell lågalder, kriminelle forhold og eit unødig press, seier Toskedal, men legg til at han er open for å vurdere andre tiltak.

