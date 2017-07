Venstre ber NSM granske mogleg påverknad av det norske valet

Nestleiar i Venstre Ola Elvestuen bekreftar dette overfor nettstaden Aldrimer.no .

Han påpeiker at partileiar Trine Skei Grande har blitt utsett for hets, og at partiet i den grad dei kan finne ut av ting sjølv, har sett at delar av dette har sitt opphav i, eller tilknyting til, Baltikum. Han meiner sikkerheitsmyndigheitene no må gjere ei vurdering av om framande makter prøver å påverke det norske valet.

– Innblanding har skjedd i fleire land, og vi må vere førebudd på at det er, eller kan bli, tilfelle også fram mot det norske valet. Det må vere NSM som gjer det. Vi har ikkje ressursar eller moglegheit til å følgje opp dette, utover at vi ser at det er svertekampanjar mot oss og at det blir spreidd falske nyheiter, seier Elvestuen til NTB.

Netthets

Opphavet til svertekampanjen er Facebook-gruppa "Nei til Trine Skei Grandes flyseteavgift", som seinare har fått namnet "Nei til Venstres flyseteavgift". Gruppa har 80.000 følgjarar, og via den har motstandarar av den omstridde avgifta forfalska nyheiter frå mediehus på Facebook for å ramme Venstre-leiaren, ifølgje Aldrimer.no

I desember i fjor uttalte Skei Grande at gruppa hadde avla fram fleire drapstruslar, og at ho i periodar hadde hatt behov for politivern.

Sidan 1. juli har gruppa også marknadsført nettstaden "Dinavis.no", som i likskap med gruppa er kritisk til Venstre, partileiaren dei omtalar som "Avgifts-Trine", og til flyseteavgifta.

Nettstaden har lansert seg som "ei uavhengig og lettlese nettavis med politikk, samfunnsliv, reiseliv, forbrukarjournalistikk og økonomi i hovudfokus", og skriv at dei har kontor i Estland og er eigd av eit estisk mediekonsern, men at journalistane har sitt virke i Oslo og Bergen.

Generell gransking

Elvestuen understrekar overfor NTB at det ikkje er desse spesifikke gruppene Venstre meiner NSM bør granske. NSM bør sjå generelt på om det er nokon som prøver å manipulerer det norske valet. Han trekker spesielt fram Russland som opphavet til eventuelle bakmenn.

– Er det ein påverknad som går føre seg, så er det for å undergrave demokratiet og legitimiteten i det frå ei framand makt. NSM må gå inn for å finne ut om det er tilfelle eller ikkje. At russarane gjer dette så systematisk i så mange land, er noko fleire nasjonar må ha ein strategi for, både i Europa og NATO, seier Elvestuen.

Overflatisk undersøking

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) bekreftar at dei har blitt kontakta av partiet ved to anledningar for å sjå på saka. Avdelingsdirektør Hans Christian Pretorius seier til nettstaden at dei berre har gjort overflatiske undersøkingar. Han vil ikkje seie om dei har blitt kontakta av fleire parti.

– Det kan eg ikkje uttale meg om. Dette har ikkje vore eit tema vi har jobba med. No skal vi byrje å sjå litt på problematikken, seier Pretorius, som også er leiar for NSM si cybersikkerheitsavdeling.

Også PST bekreftar via kommunikasjonsdirektør Trond Haugbakken at dei er kjent med saka knytt til Facebook-gruppa. Dei vil ikkje kommentere dei påståtte koplingane til Baltikum.

(©NPK)