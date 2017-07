Advokat går til sak etter PST-overvaking

Advokat Bent Endresen fekk i mars vite av EOS-utvalet, som held oppsyn med dei hemmelege tenestene i Noreg, at Politiets tryggingsteneste (PST) hadde behandla opplysningar om advokaten utan lovheimel, ifølgje Stavanger Aftenblad .

– Dette er ei alvorleg personleg krenking, seier Endresen. Han har mistanke om at det er arbeid han og advokatfirmaet EBT har gjort for menneskerettsorganisasjonen GNRD og leiaren Loai Deeb som kan ha gjort PST interessert. Det er ei sak Økokrim har etterforska sidan 2015 etter ein politiaksjon mot hovudkontoret i Stavanger.

Endresen meiner overvakinga har skjedd på ulovleg grunnlag og seier at han er innstilt på å be menneskerettsdomstolen i Strasbourg vurdere overvakinga for å få fram alvoret i saka. Han har òg sendt brev til justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST seier dei ikkje kan kommentere enkeltsaker.

– Men generelt kan eg understreke at vi tar til oss all kritikk frå EOS-utvalet og rettar oss etter dei pålegga utvalet kjem med, seier han.

