Bhatti fengsla i fire nye veker

Fengslinga er i tråd med det påtalemakta bad om. Arfan Bhatti sjølv var ikkje til stades under fengslingsmøtet i Oslo tingrett. Retten legg til grunn at faren for øydelegging av prov framleis er stor.

– Bhatti veit sjølv kva spor han har lagt igjen, og kva vitne han kan kontakte for å søke å påverke deira vitneforklaringar. Dersom han blir lauslaten er det nærliggjande fare for at den sikta vil øydeleggje prov i saka ved å søke å påverke forklaringane til dei andre involverte i saka, samt fjerne andre moglege bevis i saka, som politiet enno ikkje har sikra, heiter det i rettsavgjerda.

Vidare skriv tingrettsdommar Åsa Gjesdal Bech at det framleis står att mykje etterforsking, blant anna analyse av teledata som skildra omfattande arbeid.

– Dei forklaringar som er gitt til politiet så langt inneheld mykje atterhald og politiet vil derfor måtte gjennomgå ei rekke tekniske bevis for å komme vidare i etterforskinga, skriv Bech.

Det kjem også fram at politiet søkjer ekstern hjelp for å undersøkje tilsynelatande sletta materiale, noko som tar tid.

Etter å ha sete isolert i Ila fengsel, er Bhatti no flytt over til Bergen fengsel. Han blei arrestert seint onsdag 16. mai, sikta for ulovleg omgang med våpen. Han meiner at han blei gripen av politiske årsaker, og har avvist at han har noko som helst med saka å gjere.

(©NPK)