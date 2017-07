Dei rikaste like rike under raudgrøn regjering

Bladet Kapital lagar kvart år ei liste over dei 400 rikaste i landet. Ifølgje Klassekampen viser ei samanlikning av desse listene at dei 400 rikaste til saman har vorte 214 milliardar kroner rikare etter at den sitjande regjeringa tok over i 2013, og fram til hausten 2016.

Da Stoltenberg-regjeringa styrte frå 2009 til 2013, hadde dei rikaste ei verdistigning på 232 milliardar. Da er òg utrekningsperioden eitt år lengre.

Når desse tala blir justerte for den generelle prisveksten i dei tilsvarande periodane, viser reknestykket at dei rikaste hadde ein marginalt større verdiauke per år under dei raudgrøne enn under dagens regjering.

Frå 2005 til 2013 auka talet på milliardærar frå 86 til 200, ifølgje Kapital. Dei tre første åra med Høgre og Frp ved roret kom det til 51 nye. Dermed var talet på milliardærar i Noreg i 2016 251.

