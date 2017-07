Fleire dødsulykker med fritidsbåt

På same tid i fjor var talet på omkomne ti personar. Talet i år er òg høgare enn i 2015, 2014 og 2013, skriv NRK .

Dei fleste av dei som døyr i fritidsbåtulykker, er menn over 50 år.

Effekten av redningsvestpåbodet som vart innført i 2015 var merkbar i fjor, men no er trenden snudd igjen.

– Eg hadde venta at vi kunne halde fram den gode trenden frå i fjor, så eg er litt overraska over at det har vore ein så stor auke i første halvår, seier kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus Sjøfartsdirektoratet.

Han peikar på at det er ei enkel livsforsikring å ta på seg redningsvest.

(©NPK)