Foreldre får tvillingar tilbake etter tre år

Lagmannsretten meiner det ikkje er sannsynleg at tvillingparet vart fillerista, noko som var grunngivinga for at barnevernet skilde barna frå dei biologiske foreldra. Retten ber om at barna no blir flytta tilbake til dei biologiske foreldra så fort som råd, skriv Aftenposten.

Foreldra har heile tida nekta for å ha skadd barna, som barnevernet henta da dei var tre månader gamle. Det er over tre år sidan dei vart plasserte i beredskapsheim og deretter fosterheim.

Striden har stått om foreldra hadde fillerista barna eller om dei hadde blødingar i hovudet og augebotnen av andre årsaker. Lagmannsretten er delt i eit mindretal på to, som meiner at det er mest sannsynleg at barna fekk skadeleg behandling av foreldra, og at skadane var passar med "shaken baby syndrome".

Fleirtalet blant dommarane valde likevel å lytte til den medisinske ekspertisen, som seier at blødingane òg kan ha andre årsaker.

Bergen tingrett kom til same konklusjon for rundt eitt år sidan, men barnevernet anka saka og tilbakeføringsprosessen vart da stoppa. No har lagmannsretten sagt at tilbakeføringa skal starte umiddelbart.

Bergen kommune har på grunn av rettsferien ein ankefrist på to månader.

