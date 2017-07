Framgang for Kværner

Resultatet er påverka av bonusar i samband med ferdigstillinga av fleire prosjekt.

– Mange av kontraktane våre inkluderer bonusar for å levere god kvalitet og for å nå milepælar, særleg mot slutten av prosjekta. Dette betyr at vi somme kvartal ser store svingingar i resultata våre. I andre kvartal er resultatet påverka av både slike bonusar og kvalitetsforbetringar som reduserer kostnadene våre, seier konsernsjef Jan Arve Haugan.

Selskapet hadde driftsinntekter på 1,5 milliardar kroner, ein nedgang frå vel 1,8 milliardar i same perioden i fjor.

Driftsresultatet vart 193 millionar kroner, mot 69 millionar kroner i same perioden i fjor.

Ordreboka til Kværner var på vel 9 milliardar kroner ved slutten av andre kvartal, mot nesten 10,2 milliardar kroner eitt år tidlegare.

– Ordrereserven vår er eit godt grunnlag for å følgje opp nye kontraktsmoglegheiter. Vi ser nå fleire prosjekt vi kan by på, samanlikna med marknaden for eit år sidan, seier Haugan.

