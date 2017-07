Havarikommisjonen: Bilbelte kunne avgrensa skadeomfanget i Valldal-ulykke

Den 30. juli i 2016 kolliderte ein ukrainsk buss med ein personbil på Trollstigvegen nær Valldal i Møre og Romsdal. Bussen køyrde av vegen og velta i samanstøyten. Éin person omkom og to vart alvorleg skadde i ulykka. Bussen hadde 38 passasjerar, to førarar og éin guide om bord.

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har rekonstruert ulykka og komme fram til at passasjeren som døydde og ein av dei alvorleg skadde ikkje hadde på bilbelte da ulykka skjedde. Kommisjonen meiner at det alvorlege skadeomfanget kunne vorte mindre om dei hadde brukt bilbelte.

Vegbreidda

Undersøkinga har òg vist at vegbreidda, som i utgangspunktet var marginal, vart enda mindre over ei 200 meter lang strekning. Den faktiske vegbreidda på kollisjonsstaden var 4,75 meter etter ei innsnevring frå 5,4 meter rundt 40 meter frå treffpunktet i den retninga bussen kom frå. Innsnevringa var ikkje skilta, og SHT meiner at dette gjorde sitt til at ulykka skjedde, heiter det i rapporten .

Frifunne for aktlaust drap

Den ukrainske sjåføren vart i oktober i fjor frifunne for aktlaust drap, men dømd for å ha køyrt uforsiktig, i Sunnmøre tingrett. Mannen vart dømd til fengsel i 30 dagar for brot på vegtrafikklova. Han mista òg førarretten i Noreg i eitt år frå 30. juli 2016.

(©NPK)