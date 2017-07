Kommentatorar misnøgde med Liu-svaret frå regjeringa

– Regjeringa valde laksen framfor ham. Tilgi dei ikkje, tvitrar Minerva-kommentator Jan Arild Snoen .

– Sidan regjeringa truleg ikkje sender bårebukett, får det bli opp til oss andre å minne om at Liu Xiaobo vil halde fram med å vere ei stor skam i Kina, skriv aviskommentatoren Sven Egil Omdal på Twitter og legg til at det er "ei gjennomført pinleg affære" for regjeringa.

Petter Eide, tidlegare generalsekretær i menneskerettsorganisasjonen Amnesty og SV-politikar, seier til Aftenposten at han hadde håpa på eit besøk til Liu frå norske styresmakter.

– Liu døydde utan eit einaste vennleg ord og utan anerkjenning frå dei norske politikarane som faktisk hadde nominert han til fredsprisen, seier Eide til avisa.

Jan Tore Sanner, som nominerte Liu til fredsprisen, er på ferie, får Aftenposten vite frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Norsk PEN skriv på Twitter at dei kondolerer. "Fekk han god nok behandling i tide? Kunne han vore redda? Tankane går til hans modige kone", står det i tweeten.

