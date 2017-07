Nobels Fredssenter set opp minnevegg for å heidre Liu Xiaobo

– Saman med ei heil verd sørgjer vi i Nobels Fredssenter over tapet av Liu Xiaobo, skriv Nobels Fredssenter i ei utsegn.

I tillegg til minneveggen legg dei også ut ein digital minneprotokoll for besøkjande og andre som vil ha ein stad å minnast Liu.

– Liu Xiaobos iherdige innsats for ytringsfridom og demokrati i Kina vil sette spor etter seg. I kampen for ytringsfridom har han betalt høg pris. At han no dør i fangenskap, fengsla for ytringane sine, set menneskerettar i Kina under nytt, kritisk søkjelys og er ein tragedie verda ikkje kan vere taus om, seier direktør Liv Tørres ved Nobels Fredssenter.

