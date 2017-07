Noreg er i mål med asylkvotane

Så langt har 1.495 asylsøkarar vorte overførte til Noreg gjennom den såkalla relokaliseringsordninga. Av desse kjem 815 frå Italia og 680 frå Hellas. Det viser eit oversyn som EU la fram tysdag denne veka.

Men allereie torsdag kjem ei ny overføring. Med den har Noreg komme opp i 1.503 asylsøkarar, opplyser Utlendingsdirektoratet (UDI).

Seinare skal Noreg ta imot ytterlegare sju asylsøkjarar, slik at det totale talet kjem opp i 1.510.

Noreg er ikkje best i klassen i Europa, men ligg helt i toppsjiktet. To andre land er i mål med kvotane sine. Det er Liechtenstein, som har tatt imot 10 asylsøkarar, og Malta, som har tatt imot 137.

Hos andre står det dårlegare til. Fleire sentraleuropeiske land har streta kraftig imot kvoteordninga. Tre land – Polen, Ungarn og Austerrike – har ikkje tatt imot éin einaste asylsøkar gjennom ordninga.

EU hadde opphavleg som mål å relokalisere 160.000 asylsøkarar for å avlaste dei hardt pressa landa Hellas og Italia. Programmet skulle gå over to år – fram til september denne hausten.

Så langt er berre 29.000 asylsøkjarar relokaliserte, og EU har allereie justert ambisjonsnivået kraftig ned. Venteleg held innsatsen fram etter september.

