Ny tiltakspakke frå regjeringa skal gjere det lettare å felle ulv utanfor ulvesona

Tiltakspakken blir lansert etter at regjeringa i juni tok imot fleire innspel frå saueeigarar for korleis ein effektivt kan løyse problemet med ulvar som angrip og tek livet av beitedyr utanfor ulvesona.

– Vi har lytta til desse innspela, og vi følgjer no opp desse med nye tiltak som vil gjere det lettare å felle ulv, seier statsminister Erna Solberg (H).

Blant tiltaka som skal setjast i verk så fort det er praktisk mogleg er å innføre varslingsplikt på tvers mellom fylke ved observasjon av ulv, å auke døgnsatsane for godtgjersle til jegerar som deltar i kommunale skadefellingslag, og å doble utgiftsdekkinga til desse laga.

Regjeringa vil også utvide tidsramma for fellingsperiodane frå kvar tredje eller fjerde dag til opptil to veker, og å gi løyve til å bruke hundar i jakta på ulven.

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) er spesielt nøgd med det siste tiltaket.

– For meg har det vore avgjerande å få sikra effektive uttak av ulv i beiteprioriterte område. Eg er derfor spesielt glad for at vi no får på plass heimel til å bruke hund i ulvejakta, når lokale styresmakter finn det hensiktsmessig, seier han i ein kommentar.

I tillegg skal tre uavhengige amerikanske forskarar frå blant anna Harvard gjere ein gjennomgang av eksisterande studiar og kunnskap om genetikken til den norske ulven.

Med ny teknologi vil ein så undersøkje kvar ulven i Skandinavia kjem frå, og undersøkje om det er innblanding av hund i arvematerialet.

