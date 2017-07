Stranda nebbkval var full av blekksprutnebb

Tysdag blei kvalen funnen død på Warholmen i nærleiken av Runde Miljøsenter i Møre og Romsdal. Etter at ein gåsenebbkval blei funnen med magen full av 29 plastposar, på Sotra i januar, frykta biologane det verste – at enda ein kval hadde ete seg i hel på plast. Men denne glupske kvalen hadde ete for mykje av noko ganske anna.

– Vi fann nokre bitar med plast, men det var ikkje mykje. Og så fann vi tusenvis av nebb frå akkar. Fordøyingssystemet var tett av restar av blekksprut, seier Nils-Roar Hareide, fiskeribiolog ved forskingsstasjonen Runde Miljøsenter, til NTB.

Fleire tusen tonn akkar

En akkar veg rundt eit halvt kilo, og Hareide meiner difor at kvalen må ha ete fleire tonn av denne blekkspruten.

– Nebbkvalar lev på det store hav og dykkar til utrulege djupner, ned til 1.400 meter, og beitar på akkar, seier Hareide.

Akkar er den viktigaste føda for nebbkvalen, men vanlegvis går dei hardt fordøyelege nebba ut igjen gjennom endetarmen. Derfor blei biologane forundra over funnet, dei har ikkje høyrt om kval med så mykje akkarnebb i før.

Plast kan ha skulda

Hareide seier at dei fann få nebb i endetarmen til den stranda kvalen.

– Det kan ha samla seg opp på grunn av forstopping, om plastbitane har skulda, veit vi ikkje, seier Hareide.

– Det var gledeleg at det ikkje var mykje plast, for strandar kvalane på grunn av plast så er det ei kjempekatastrofe, seier biologen.

– Det er plast i to av to undersøkte kvalar, så truleg er det plast i dei fleste, avsluttar han.

