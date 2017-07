Ti kyr skamfarne i Valdres

Det er uvisst korleis dyra har fått skadane, og om det er snakk om dyremishandling. Skadane er like, og ein del av kutta er 10–12 centimeter djupe, skriv Oppland Arbeiderblad .

Eigaren, bonden Embrik Før frå Vestre Slidre, er fortvilt over skadane. Han seier at kutta har gått verst ut over fire kyr. Éi av dei må amputere halen.

– Ho blødde frå store sår, og etter at dyrlegen hadde sett på henne, vart det slått fast at halebeinet var knust. Ho måtte amputere halen, fortel Før til avisa.

Før har vore i kontakt med Statens naturoppsyn (SNO), som ser vekk frå at det kan vere rovdyr som har gitt kyrne skadane. Da hadde dyra vore meir opprivne, forklarer han.

– Dyrlegen meinte kutta kom frå ein skarp metallgjenstand. I går gjekk vi rundt i heile området for å sjå om vi kunne finne noko dyra hadde kutta seg opp på, men har ikkje funne noko.

Bonden meiner det er noko som skurrar med skadane, og fryktar at nokon har gått laus på dyra hans.

– Kyra har ganske like skadar, alle på bakparten og rumpa. Det vil jo seie at ti kyr skal ha rygga inn i den same gjenstanden. Nei, det stemmer ikkje.

Kyrne var på beite da de fekk kutta. Før fekk beskjed om skadane tysdag og trur dyra må ha fått skadane natta i førevegen. Han vil melde saka til politiet.

