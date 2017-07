EOS-utvalet: Stavanger-advokaten vart ikkje overvaka

Torsdag skreiv Stavanger Aftenblad at advokat Bent Endresen i mars fekk vite av EOS-utvalet, som fører kontroll med dei hemmelege tenestene i Noreg, at Politiet tryggingsteneste (PST) hadde behandla opplysningar om advokaten utan lovheimel. Det var eit svar på ein klage frå advokaten.

Endresen sa til avisa at han ville gå til menneskerettsdomstolen i Strasbourg på grunn av det han meinte var ulovleg overvaking. Men leiaren for EOS-utvalet, Eldbjørg Løwer, seier til NRK at Endresen ikkje har vorte overvaka.

– Personen har ikkje vorte overvaka. Det er registrert og behandla personopplysningar om han, og dei er sletta etter behandlinga vår av klagen, seier Løwer.

Utvalet peikar på at overvaking er den mest inngripande metoden dei hemmelege tenestene kan bruke, og at dei må ha samtykke frå retten for å gjere det.

Endresen sjølv er ikkje i tvil om at det dreier seg om overvaking.

– Eg anar ikkje kva dei har registrert på meg. Men opplysningane er henta inn i ein samanheng, med eit føremål. Derfor nøler eg ikkje med å kalle det overvaking. Når overvakingspolitiet gjer det dei gjer, er det overvaking, seier advokaten.

(©NPK)