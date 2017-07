Fleire Widerøe-kanselleringar over heile landet

Bakgrunnen for kanselleringane er bemanningsmangel, ifølgje selskapet. Informasjonssjef Catharina Solli seier at rutenettet over heile landet er ramma.

– Ein del av kanselleringane er varsla på førehand. Men vi har vorte nøydde til å kansellere litt fleire dei to siste dagane og i dag, seier Solli til NTB fredag.

Ho vil ikkje ut med kor mange avgangar og passasjerar som er ramma. Ifølgje oversynet til Avinor er avgangane Kristiansand–Bergen, Oslo–Førde, Bergen–Aberdeen, og rutene Tromsø–Kirkenes, Tromsø–Hammerfest–Honningsvåg kansellerte fredag.

Alle ramma blir varsla

Ruta mellom Tromsø og Lakselv er innstilt fredag kveld, noko som også fører til at turen tilbake laurdag morgon går ut. Solli strekar under at denne kanselleringa var varsla på førehand.

Informasjonssjefen beklagar problema og seier at flyselskapet jobbar "dag og natt" for å få passasjerane fram.

– Alle som er ramma, blir kontakta på sms, etterfølgt av epost med alternativt ruteforslag. Viss det går greitt, så gjer ein ikkje meir og møter opp til ny rutetid. Viss ikkje dette passar, finn vi ei løysing saman med kunden og tilbyr òg full refusjon dersom vi ikkje finn noka løysing, seier Solli.

Ho strekar under at mange av rutene langs kysten er innom mange småstader, og at éi ruteavlysing fort fører til mange kansellerte avgangar.

– Men for passasjerane som blir ramma, er det jo like leitt uansett, seier ho.

100 varsla kanselleringar

I byrjinga av juli kom det fram at Widerøe måtte avlyse rundt 100 avgangar denne månaden. Samferdselsdepartementet har kontrakt med selskapet for fleire av rutene og sa den gongen at dei følgjer situasjonen nøye.

– Vi har stilt eit strengt krav til regularitet i kontrakten med selskapet, og har grunn til å tru at trusselen om trekk i tilskotet veg tungt for prioriteringane til selskapet, sa pressevakt Tor Midtbø til Helgelands Blad .

Widerøe rekna den gongen med at dei kom til å klare å halde seg innanfor krava i kontrakten.

Catharina Solli i Widerøe seier at problema som no har oppstått, kjem av eit ruteprogram som vart planlagt for halvtanna år sidan.

– Fleire tilsette har gått av med pensjon enn det som låg i prognosane. I tillegg har fleire gått ned i stillingsprosent, noko som òg har ramma bemanninga, seier ho til NTB.

(©NPK)