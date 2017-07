Høie ut mot prisen på hepatitt C-medisin

– Eg har ingenting imot at legemiddelselskap tener pengar, men Gilead har sett prisane uetisk høgt, seier Høie til Klassekampen.

Mellom 15.000 og 20.000 nordmenn lever med kronisk hepatitt C. Medisinprisane i Noreg er konfidensielle, men ifølgje avisa kostar medisinen rundt ein halv million kroner. Det amerikanske farmasøytselskapet Gilead Sciences har monopol på denne medisinen i Noreg.

– Vi er villige til å betale ein pris som gjer det mogleg å tene gode pengar. Men eg reagerer når grådigskapen blir så stor at det ikkje toler dagens lys og prisen blir så høg at legemiddelet ikkje kan takast i bruk av dei som treng det, seier Høie.

På grunn av kostnadene må 60 prosent av dei som lever med hepatitt C, vente til dei har tydelege teikn på leverskadar før dei får tilgang på medisinen. Klassekampen skreiv torsdag om Ronny Bjørnstad som kjøpte den same medisinen i Bangladesh for 7.500 kroner. Høie åtvarar pasientar mot dette ettersom signala taler for at monopolet til Gilead kan gå mot slutten.

Gilead har tidlegare også fått kritikk i USA for overprising av hepatitt C-medisinar.

Klassekampen har kontakta Gilead Sciences for kommentar, men har ikkje fått svar.

