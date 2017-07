Helseappar avslører: Nordmenn ikkje så spreke som vi trur

Ved å sjå på data frå helseappar i 111 land, med aktivitet utført av 717.527 menneske, har forskarar ved Stanford University komme fram til ei oversikt over kor aktive og inaktive menneske er i dei forskjellige landa. Aktiviteten blir målt i talet på skritt som blir gått over ein viss tidsperiode.

Noreg kjem ikkje så godt ut av samanlikninga som nordmenn flest ville like å tru.

I ei rangering av aktivitet i dei ulike landa, kjem Saudi-Arabia på ein sisteplass og Hongkong på førsteplass. Noreg hamnar på ein åttandeplass.

Salt i såret

Nabolandet Sverige knuser Noreg på aktivitetsnivå, med heile fem plasseringar over Noreg på tabellen.

Forskarane sjølv seier at dei ønskte å gjennomføre prosjektet for å forstå det dei kallar ein global pandemi – fysisk inaktivitet. Forskarane hevdar at 5,3 millionar dødsfall kvart år kan knytast til fysisk inaktivitet. Løysinga ligg ifølgje dei sjølv i betre global helsepolitikk, betre byplanlegging og målbevisst jobbing med at miljøet rundt oss skal legge til rette for fysisk aktivitet.

10.000 skritt kvar dag

Statistikken i undersøkingane til Stanford University viser også samanhengen mellom fedme og talet på skritt ein går kvar dag. Statistikken viser blant anna at om ein går opp mot 10.000 skritt kvar dag, er ein langt mindre utsett for å bli overvektig.

Verdshelseorganisasjonen (WHO) har også gått ut med ein tilråding om å gå 10.000 skritt kvar dag. Ein som har følgt denne tilrådinga er stortingspolitikar Bård Hoksrud (Frp). Han synest det er synd at ikkje Noreg kjem så bra ut i aktivitetsstatikken til Standford, og oppfordrar alle til å gå 10.000 skritt kvar dag.

– Eg sette meg dette som mål for eit år sidan, og klarer å gjennomføre det nesten kvar dag. Det er nokre dagar det er litt trøblete å få til, sjølvsagt. Så om nokre ser ein rar stortingsrepresentant som går opp og ned gater, så er det berre meg som prøver å hente skritt, seier Hoksrud.

Går for livet

Hoksrud trur at mange i Noreg treng motivasjon for å komme seg ut på tur. Han meiner dette er viktig for å redusere helsebudsjettet, men viktigast av alt for å auke livskvaliteten hos den enkelte.

– Eg var ein av dei som lo bort det at trening er viktig for helsa vår. Men etter at eg begynte å gå føler eg meg mykje betre. Det hjelp på kondisjonen, på psyken og eg har jo gått ned nokre kilo, seier stortingspolitikaren.

«Vi går for livet» er Facebook-sida Hoksrud starta etter han sette seg eit mål om å gå 10.000 skritt kvar dag. Han håper at han kan gå føre, bokstaveleg talt, som eit godt eksempel for andre.

– Vi må bli meir medvitne på kor viktig aktivitet er for helsa vår. Eg håpar eg kan vere med på å dra med andre til å komme seg opp av sofaen. Det handlar ikkje om at alle må gå 10.000 skritt kvar dag, men at alle skal gå litt meir enn det dei pleier, seier Hoksrud.

(©NPK)