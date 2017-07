Joshua French i isolat etter han kom heim

Nesten to månader etter at han slapp ut av militærfengselet i Kongo og kom tilbake til Norge, er Joshua French framleis innlagt på sjukehus. Familien har ønskt ro og stille etter han kom heim, men fredag opplyste Gulla Nyheim Gramstad, administrator av støttegruppa for French på Facebook , korleis det går med 35-åringen. Det var Dagen som først omtalte Facebook-innlegget.

– Han har sidan han kom heim vore teken godt vare på, der han har vore innlagt på sjukehus, og framleis er. Det viser seg at han har resistente bakteriar på huda, og er derfor isolert. Joshua får behandling, men behandlinga vil ta tid. Det er det vi kan fortelje tilstanden no, skriv Gramstad.

Mor til Joshua French, Kari Hilde French, skreiv på blogg en til familien tidlegare i juli at ho saman med advokat Hans Marius Graasvold møtte utanriksminister Børge Brende (H) etter at sonen kom heim 17. mai.

– Det var veldig hyggeleg. Av dei tre utanriksministrane som vi har hatt desse åtte åra, er han den som har gjort mest for saka, skreiv Kari Hilde French.

Ho takka også for støtta og dei mange breva og korta som støttespelarar har sendt etter han kom heim.

