Medlemsflukta frå Den norske kyrkja held fram

Tala som Dagen har innhenta frå Kyrkjerådet, viser at flukta frå Den norske kyrkja held fram med 9.654 utmeldingar per 30. juni i år. For dei enkelte bispedømme er det flest utmeldingar i Agder og Telemark, og deretter følgjer Bjørgvin og Stavanger.

I januar vedtok Kyrkjemøtet ny vigselsliturgi, som gjer det mogleg for likekjønna par å gifte seg i kyrkja. Det kan forklare straumen av utmeldingar på Sør- og Vestlandet. Samtidig kan det også vere ei forklaring på at kyrkja har hatt dobbelt så mange innmeldingar som same periode i fjor.

– Vi veit at haldninga kyrkja har til likekjønna samliv og ekteskap har vore – og er – ein viktig symbolsak, som for ein del menneske har ført til utmelding av kyrkja. Vi har grunn til å tru at ein del av desse no ønsker å høyre til Den norske kyrkja og har meldt seg inn igjen, seier preses Helga Haugland Byfuglien til Dagen.

Dersom trenden held fram, blir talet på utmeldingar for 2017 lågare enn i fjor. I 2016 var det over 41.000 utmeldingar, og dei fleste melde seg ut dei fem siste månadane.

